Ostuni bomba d’acqua | anche un morto nel brindisino una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni Confagricoltura Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Puglia: “Una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni causati dal nubifragio che giovedì si è abbattuto su Ostuni e sull’intero Brindisino”. È netta la posizione di Confagricoltura Puglia all’indomani della tragedia che ha colpito il territorio, unendo al dolore per la perdita di una vita umana la devastazione delle campagne e delle aziende agricole. Il pensiero va innanzitutto alla vittima, il cittadino ostunese Oronzo Epifani, 63 anni, travolto da un fiume di fango alle porte della città e ritrovato dai soccorritori senza vita nella mattinata odierna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ostuni, bomba d’acqua: anche un morto, nel brindisino “una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni” Confagricoltura Puglia

Il nostro pensiero commosso è per Oronzo Epifani, che ha salvato la moglie e perso la vita nell'alluvione avvenuta a Ostuni. Prima di essere inghiottito per sempre dalla bomba d'acqua maledetta di ieri sera ha preso il telefono, chiamato la moglie che era in m

Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: trovato morto il 63enne disperso. La telefonata alla moglie: «Fermati, mettiti in salvo»

Oronzo Epifani trovato morto a Ostuni, era stato trascinato via davanti agli occhi della moglie - Oronzo Epifani è morto a Ostuni dopo essere travolto dal fango: era in auto da solo, seguito dalla moglie che era a bordo di un'altra vettura