Ostigard | Napoli favorito ma noi proveremo a dare fastidio
Le parole del difensore del Genoa alla vigilia del match contro gli azzurri al Maradona. Leo Ostigard, difensore del Genoa con un passato in azzurro, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: ostigard - napoli
#Ostigard, l'intermediario: "Grande feeling con #Napoli, è rimasta nella sua vita!" - X Vai su X
Sold out il settore ospiti di PSV-Napoli di Champions League del prossimo 21 ottobre ? Nella giornata di oggi, alle ore 15, il club azzurro ha messo in vendita i biglietti per la trasferta in Olanda, al Philips Stadium di Eindhoven I tagliandi sono andati lett - facebook.com Vai su Facebook
Ostigard: “Napoli favorito, ma noi proveremo a dare fastidio” - Le parole del difensore del Genoa alla vigilia del match contro gli azzurri al Maradona. Si legge su forzazzurri.net
Genoa, Ostigard: "A Napoli per vincere! Loro favoriti per lo Scudetto, che emozioni lì..." - Intervistato da Sky Sport, il difensore del Genoa Leo Ostigard ha parlato della sfida di Napoli contro la sua ex squadra: “E’ un momento difficile, ma contro il Napoli proveremo a ... tuttonapoli.net scrive