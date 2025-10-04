L’esperto direttore sportivo Giulio Spadoni (nella foto) presenta questo turno del campionato di Promozione. Monturano-Castel di Lama: "I locali mi hanno destato una buona impressione, essendo una squadra quadrata ed esperta. Li ritengo favoriti per questa gara". Corridonia-Vigor Montecosaro: "La Vigor ha dato buoni segnali che fanno pensare a un nuovo inizio, però il Corridonia è una buona realtà che si è anche rinforzata e farà di tutto per far valere il fattore campo". Porto Sant’Elpidio-Monticelli: "I locali sono favoriti con un Monticelli in crisi di risultati e per gli infortuni, ma il Porto Sant’Elpidio dovrà stare attento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ostacolo Mogliano per l’Aurora. Derby tra Camerino e Settempeda