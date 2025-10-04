osservatorio di merate un secolo di scoperte

Cento anni alla scoperta dei segreti del cosmo. L’ Osservatorio astronomico di Merate nel 2026 compie 100 anni, ma la festa è già cominciata. A inaugurare le celebrazioni, una grande mostra fotografica, nelle cupole dei telescopi, che ripercorre sia il secolo di osservazioni astronomiche e ricerche scientifiche, sia la storia del colle di San Rocco, su cui sorge l’Osservatorio, in cui lavorano i ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica dell’Osservatorio astronomico di Brera di Milano, oltre che laureandi e scienziati in arrivo da tutto il mondo. Tra i diversi astrofisici che hanno prestato servizio all’Osservatorio di Merate, c’è anche Margherita Hack (1922 - 2013), di cui nella Biblioteca scientifica sono conservati diversi studi e ricerche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

