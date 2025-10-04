Presidio ieri mattina di Forza Italia davanti all’ospedale di Mirandola per denunciare la riduzione di svariati posti letto. "I tagli erano stati inizialmente ‘giustificati’ come una misura temporanea legata allo smaltimento delle ferie estive del personale, ma siamo in autunno e sembra sempre più un ridimensionamento strutturale, privo di date certe per il ripristino dei servizi", affermano da Forza Italia. "Chirurgia generale accorpata a Ortopedia è scesa da 26 a 20 letti, i letti di Ginecologia non esistono più dalla chiusura del Punto nascita. Pediatria sarà trasformata in un servizio ambulatoriale, passando da h24 a h12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, FI protesta: "Posti letto ridotti"