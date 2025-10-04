Ospedale di Terni 150 accessi al giorno al pronto soccorso | Dati allarmanti

Al convegno intitolato “L’infermiere di protezione civile e il sistema di emergenza-urgenza”, promosso dall’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e dal coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria (Cives) sono emersi dati allarmanti riguardanti gli accessi al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - terni

“Il nuovo ospedale di Terni è la più grande opera pubblica per l’Umbria. Ma iniziamo adesso”

“Senza il nuovo ospedale di Terni, non ha senso la costruzione di quello di Narni-Amelia”

Terni, Pierluigi Spinelli: "La destra si è sempre preoccupata più della sanità privata che di quella pubblica, ora inizia il percorso per il nuovo ospedale di Terni"

Ospedale Terni, nuova vita e colore alle pareti di Ginecologia: ci pensa 'Lo Zoo di Simona' - X Vai su X

Terni, due infermieri aggrediti in Pronto soccorso: trauma alla spalla per uno e frattura del malleolo per l’altro: Nelle scorse ore si sono registrati due gravissimi episodi di aggressione ai danni del personale sanitario al Pronto soccorso dell’ospedale di Terni. N - facebook.com Vai su Facebook

Ospedale Terni, fronteggiato aumento accessi pronto soccorso - L'Azienda ospedaliera di Terni "ha messo in campo tutte le forze disponibili per fronteggiare l'aumento di accessi al pronto soccorso registrato in questi giorni". Segnala ansa.it

Terni. Pronto soccorso da record: 55 mila accessi in un anno. Più diecimila in più rispetto al 2023 - TERNI Influenza e feste natalizie hanno di nuovo messo pressione il pronto soccorso dell’ospedale di Terni che nell’ultimo mese del 2024 ha fatto registrare 4. Scrive ilmessaggero.it