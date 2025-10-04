Ospedale di Terni 150 accessi al giorno al pronto soccorso | Dati allarmanti

Al convegno intitolato “L’infermiere di protezione civile e il sistema di emergenza-urgenza”, promosso dall’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e dal coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria (Cives) sono emersi dati allarmanti riguardanti gli accessi al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

