Ospedale di Sarno donato un nuovo elettrocardiografo per i bambini di Pediatria
Un nuovo elettrocardiografo di ultima generazione è arrivato nel reparto di Pediatria e Nido dell’ospedale “Villa Malta” di Sarno. Il dono è frutto della raccolta fondi organizzata dall’associazione temporanea di scopo “Battiti” di San Marzano sul Sarno, alla quale hanno aderito con viva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
