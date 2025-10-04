Ospedale di Careggi in fiamme una baracca utilizzata da senza tetto

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 ottobre 2025 –  Intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di Careggi dietro la chiesa di San Giovanni, per un incendio di una baracca di senza tetto. Importante colonna di fumo. Sul posto due squadre e 2 autobotti. Incendio sotto controllo. In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ospedale di careggi in fiamme una baracca utilizzata da senza tetto

© Lanazione.it - Ospedale di Careggi, in fiamme una baracca utilizzata da senza tetto

In questa notizia si parla di: ospedale - careggi

Rimosso tumore ovarico di 35 chili all’ospedale di Careggi

Rovinosa caduta in moto: uomo portato a Careggi con Pegaso. Anche una minore finisce in ospedale

Ben-Essere – Lettura in Natura. Ecco il Progetto green Careggi Ospedale Biofilico

ospedale careggi fiamme baraccaOspedale di Careggi, in fiamme una baracca utilizzata da senza tetto - Firenze, 4 ottobre 2025 – Intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di Careggi dietro la chiesa di San Giovanni, per un incendio di una ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Careggi Fiamme Baracca