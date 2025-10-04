Ospedale di Careggi in fiamme una baracca utilizzata da senza tetto
Firenze, 4 ottobre 2025 – Intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di Careggi dietro la chiesa di San Giovanni, per un incendio di una baracca di senza tetto. Importante colonna di fumo. Sul posto due squadre e 2 autobotti. Incendio sotto controllo. In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
