Osimo Servizi nel 2026 il nuovo contratto quinquennale
La sindaca Michela Glorio ha incontrato tutti i dipendenti della Osimo Servizi nella sede dell’azienda comunale a Campocavallo. Sono 65 e gestiscono servizi primari fondamentali, usufruendo di un importante parco mezzi (14 scuolabus, 3 mezzi trasporto disabili, 2 minibus e 3 bus da turismo, più altri 30 circa per settori come verde e cimiteri). "Ho ricordato che nel nostro mandato la priorità sarà proprio la manutenzione del territorio, tanto da avergli dedicato un assessorato specifico, quello conferito a Jacopo Angeletti, che non a caso è stato scelto anche come assessore alle società partecipate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: osimo - servizi
Bilancio, arriva il sostegno alle Partecipate: fondi alla Asso in difficoltà e a Osimo servizi
"Osimo Servizi, giusti i compensi del Cda: non c’è nulla da restituire"
A.S.S.O. Osimo: - FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO DI “EDUCATORE NIDI D’INFANZIA” - FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI PER - facebook.com Vai su Facebook
Danni al nuovo cinema Concerto: niente riapertura - La sindaca Glorio ha rivelato in Consiglio delle infiltrazioni previste: servono altri e costosi interventi. Segnala msn.com
"Osimo Servizi, giusti i compensi del Cda: non c’è nulla da restituire" - Era il 2023 quando in Comune arrivò un’ispezione del Mef che incentrava il report sulla gestione dei compensi del cda di Osimo Servizi dal 2016 in poi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it