osimo servizi nel 2026 il nuovo contratto quinquennale

La sindaca Michela Glorio ha incontrato tutti i dipendenti della Osimo Servizi nella sede dell'azienda comunale a Campocavallo. Sono 65 e gestiscono servizi primari fondamentali, usufruendo di un importante parco mezzi (14 scuolabus, 3 mezzi trasporto disabili, 2 minibus e 3 bus da turismo, più altri 30 circa per settori come verde e cimiteri). "Ho ricordato che nel nostro mandato la priorità sarà proprio la manutenzione del territorio, tanto da avergli dedicato un assessorato specifico, quello conferito a Jacopo Angeletti, che non a caso è stato scelto anche come assessore alle società partecipate.

