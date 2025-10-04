Osasuna-Getafe partita sospesa per protesta pro-Palestina
Osasuna-Getafe sospesa dieci minuti: tifosi lanciano palline da tennis e mostrano striscione pro-Palestina, protesta pacifica contro Israele. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
osasuna - getafe
Osasuna-Getafe (venerdì 03 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia alla squadra di Pamplona
Partita sospesa per protesta contro Israele: i tifosi dell’Osasuna gettano palline in campo - Gli ultras dell'Osasuna hanno manifestato mostrando sostegno alla Palestina: è la prima volta che una partita viene interrotta per proteste contro Israele ... Da fanpage.it