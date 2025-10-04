ORVIETO – Auguri di rimettersi presto ad Antonio Rizzolo, sostituito da Enrico Broccatelli nel derby con i falchetti. Per l’Orvietana è il secondo e segue quello con il Cannara in Coppa. Quel giorno finì bene e accadde altrettanto nella partita d’esordio Prato. Poi, improvviso il blackout, arrivato a quattro giornate. Le motivazioni possono essere molte, nessuna con certezza. Termine, quest’ultimo, introvabile nel vocabolario del calcio: verrebbe meno il pathos che ne fa la disciplina più seguita. A Orvieto si ragiona sul da farsi. Possibile, la decisione di liberarsi un po’ del sovrappeso. Per adesso c’è il ricorso a qualche integratore che dia lucidità e vitalità a un gruppo che è parso essersi smarrito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Orvietana-Foligno In palio punti pesanti