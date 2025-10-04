orsini inaugura la disfida di s fortunato

TODI- "La nascita del comune di Todi, espansione territoriale e governo della città nel XIII secolo": è il titolo della conferenza, a cura del direttore dell’Archivio storico comunale Filippo Orsini, con il quale verrà inaugurata l’edizione 2025 della "Disfida di San Fortunato", la manifestazione di rievocazione storica che si terrà nel centro cittadino il 10, 11, 12 e 14 ottobre, giornata quest’ultima che coincide con la festa e le celebrazioni del patrono. L’incontro, in programma venerdì 10 alle ore 17:00 nella Sala del Consiglio, offrirà l’occasione per ripercorrere le fasi iniziali della nascita del comune medievale attraverso la complessa politica di espansione territoriale e consolidamento istituzionale tra realtà locali a carattere feudale, famiglie ed enti religiosi, Papato e Impero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

