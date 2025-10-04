Inter News 24 Orsi non ha dubbi: «Pio Esposito può diventare presto un titolare dell’Inter, tra lui e Bonny.». La riflessione dell’ex portiere. Alle 18:00, l’ Inter torna in campo a San Siro per affrontare la Cremonese. In attacco, il tecnico Cristian Chivu schiererà Ange-Yoan Bonny dal primo minuto, al posto dell’infortunato Marcus Thuram, con il giovane attaccante francese favorito su Pio Esposito. L’ex portiere Fernando Orsi, commentando la situazione su Sky Sport, ha dichiarato che Francesco Pio Esposito ha il potenziale per diventare presto titolare, esprimendo entusiasmo per la possibilità di vedere il giovane attaccante emergere come un punto di riferimento per il futuro della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

