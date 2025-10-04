Orsi e lupi la voce di chi vuole gli abbattimenti | O si cambia o andiamo a Roma
Una manifestazione silenziosa e rumorosa allo stesso tempo quella che ha visto protagonisti gli allevatori trentini in protesta davanti al palazzo della Regione nella mattinata di sabato 4 ottobre. Silenziosa perché le parole sono state poche, a parlare erano soprattutto gli slogan sugli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Orsi, lupi, sciacalli e cinghiali in giro per Roma: ecco perché i selvatici non hanno più paura di noi
Attacchi e nuove cucciolate: cosa dice l'ultimo report su lupi e orsi
GRANDI CARNIVORI: SI RIACCENDE IL DIBATTITO SULLA CONVIVENZA TRA ORSI, LUPI E UOMO Sit-in degli attivisti di Bears&Others questa mattina sotto il Palazzo della Provincia per puntare i riflettori sui recenti episodi di bracco
Trentino ormai in mano ai bracconieri: lupi, volpi, orsi uccisi con il veleno, scuoiati e fucilati. Denunciamo i responsabili di queste morti! Giunta @MaurizioFugatti troppo pavida, il bracconaggio va combattuto con forti azioni giudiziarie! #LAV
Più del 70% dei cittadini non vuole i lupi in Alto Adige - L’indagine ASTAT mostra ampio sostegno a regolamentazioni e prelievi mirati, con priorità alla tutela degli ... Secondo fanpage.it
Oltre il 70% degli altoatesini non vuole lupi e orsi - Il 72% degli altoatesini valuta in maniera negativa il ritorno dei lupi, il 77% quello degli orsi. Segnala notizie.tiscali.it