Oroscopo Gemelli di Paolo Fox | le previsioni di oggi 4 ottobre 2025
I Gemelli, segno d’aria rappresentato dai gemelli Castore e Polluce, siete uno dei segni più vivaci e dinamici dello zodiaco. Il vostro reggente, Mercurio, dona a voi una mente agile, rapida e un’innata capacità di adattamento. Questa vostra natura doppia, simboleggiata dal doppio volto dei Gemelli, vi rende esseri curiosi, sempre in movimento e in cerca di stimoli nuovi. Amate la comunicazione sotto ogni sua forma e siete spesso il centro dell’attenzione nelle conversazioni, grazie alla vostra verve e al vostro spirito arguto. Il vostro bisogno di esplorare e imparare vi rende dei grandi viaggiatori, non solo nel mondo fisico ma anche in quello delle idee. 🔗 Leggi su Tutto.tv
