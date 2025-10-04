Oroscopo di Paolo Fox per oggi 4 ottobre | Sagittario in movimento bisogno di ordine per la Vergine
Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 4 ottobre! Il weekend si apre con una ventata di energia nuova: il cielo di oggi regala voglia di leggerezza, condivisione e momenti di spensieratezza. La Luna porta armonia nei rapporti personali e favorisce gli incontri, le uscite e i progetti in coppia o in famiglia. È una giornata perfetta per ritagliarsi del tempo libero, per rallentare il ritmo e dare spazio alle emozioni. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 4 ottobre 2025, segno per segno. Chi ha vissuto giorni di fatica o tensioni troverà sollievo e nuove prospettive: le stelle invitano a guardare avanti con fiducia e a non rimanere ancorati a vecchie preoccupazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
