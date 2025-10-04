Orio sorpresa ai gate | arriva Morgan e si mette al piano - Video

IN AEROPORTO. Il musicista ha allietato i passeggeri con alcuni suoi brani e poi si è fermato a dialogare col pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Orio, sorpresa ai gate: arriva Morgan e si mette al piano - Video

In questa notizia si parla di: orio - sorpresa

Enjoy Coffee and Drink | Orio al Serio - facebook.com Vai su Facebook

Orio, sorpresa ai gate: arriva Morgan e si mette al piano - Video - Chi venerdì pomeriggio 2 ottobre era in attesa dell’aereo a Orio al Serio non può non aver sentito provenire dal pianoforte a coda davanti ai gate i virtuosismi di Morgan, al secolo Marco Castoldi, ... Da ecodibergamo.it

Arriva all’aeroporto di Orio al Serio con un volo da Bruxelles con 120 ovuli di eroina nello stomaco: arrestata - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) e i militari della guardia di finanza all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo hanno arrestato una ... Si legge su fanpage.it