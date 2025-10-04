Orio sorpresa ai gate | arriva Morgan e si mette al piano - Video

Ecodibergamo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN AEROPORTO. Il musicista ha allietato i passeggeri con alcuni suoi brani e poi si è fermato a dialogare col pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Orio, sorpresa ai gate: arriva Morgan e si mette al piano - Video - Chi venerdì pomeriggio 2 ottobre era in attesa dell’aereo a Orio al Serio non può non aver sentito provenire dal pianoforte a coda davanti ai gate i virtuosismi di Morgan, al secolo Marco Castoldi, ... Da ecodibergamo.it

