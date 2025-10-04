Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Indonesia 2025 | Bezzecchi trionfa Marquez sottotono Bagnaia ultimo!

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 4 ottobre, il fine settimana del GP d’Indonesia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Mandalika, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria di Marco Bezzecchi, partito dalla pole, davanti agli spagnoli Fermin Aldeguer e Raul Fernandez, mentre resta ai piedi del podio l’altro iberico Alex Marquez, che precede il connazionale Joan Mir. Sesto l’altro azzurro Luca Marini, che precede il campione iridato Marc Marquez, settimo, e gli italiani Franco Morbidelli, ottavo, e Fabio Di Giannantonio, nono. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Indonesia 2025: Bezzecchi trionfa, Marquez sottotono, Bagnaia ultimo!

In questa notizia si parla di: ordine - arrivo

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Germania 2025

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Germania 2025: Marc Marquez precede Bezzecchi, Bagnaia indietro

Tour de France 2025, tappa 8: Milan interrompe il (lungo) digiuno dell'Italia. L'ordine d'arrivo

MotoGp, ordine d'arrivo del Gp Giappone e classifica del Mondiale Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

GP Indonesia 2025, ordine di arrivo della Sprint – Capolavoro Bezzecchi: sbaglia, rimonta e vince in volata su Aldeguer. Incubo Bagnaia, chiude ultimo - Sabato da incorniciare per il pilota dell'Aprilia, nonostante una partenza disastrosa; Noale festeggia anche il terzo posto di Fernandez ... Lo riporta formulapassion.it

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica Sprint - Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 4 ottobre, il fine settimana del GP d'Indonesia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza ... oasport.it scrive