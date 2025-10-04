Ordinanza riscaldamento | quando possiamo accendere i termo
La stagione termica 20242025 nel Comune di Bologna è stata delineata da una ordinanza che stabilisce le date chiave, gli orari e i limiti di temperatura per l'accensione degli impianti di riscaldamento. Le date e gli orari da ricordareIl periodo standard per l'accensione degli impianti va dal 22. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: ordinanza - riscaldamento
Ordinanza riscaldamento: quando possiamo accendere i termo
Il sindaco Biondi ha firmato l’ordinanza per tutto il territorio comunale #riscaldamentocasa #laquila - facebook.com Vai su Facebook
#Riscaldamento 2025-2026: date e regole per l’accensione dei #caloriferi in #Italia - X Vai su X
Riscaldamenti, si accendono i caloriferi: le date e i consigli per risparmiare - Dal 15 ottobre in città come Milano, Torino, Bologna e Venezia si potranno attivare i termosifoni. Da repubblica.it
Quando si accendono i riscaldamenti, il calendario di casa e uffici - 2026: il calendario aggiornato in base alle zone climatiche. Segnala quifinanza.it