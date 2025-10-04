Orario Juventus Next Gen Ravenna | quando si gioca il match dell’8ª giornata di Serie C Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Brambilla

Orario Juventus Next Gen Ravenna: quando si gioca il match, valido per l’8ª giornata di Serie C. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Brambilla. Dopo la brusca frenata di San Benedetto del Tronto, la Juventus Next Gen cerca l’immediato riscatto. I bianconeri di Massimo Brambilla tornano a giocare in casa, al “Moccagatta” di Alessandria, per sfidare il Ravenna nell’ottava giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento è per domani, domenica 5 ottobre, alle ore 12:30. Obiettivo riscatto. La sconfitta contro la Sambenedettese ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive contro Pineto e Torres. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juventus Next Gen Ravenna: quando si gioca il match dell’8ª giornata di Serie C. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Brambilla

