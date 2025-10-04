Orario Juve Lecce Primavera | quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin Tutti i dettagli

Orario Juve Lecce Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin, valido per la 7ª giornata di campionato 202526. È tempo di rialzare la testa, è tempo di tornare a vincere. Dopo la sconfitta in Youth League col Villarreal, la Juve Primavera è chiamata a una reazione immediata. I giovani bianconeri di Simone Padoin scenderanno in campo domani, domenica 5 ottobre, per affrontare in casa il Lecce in una sfida che assume già un’importanza cruciale per il prosieguo della stagione. Obiettivo riscatto. L’appuntamento è fissato per le ore 11:00, sul campo “Ale & Ricky” di Vinovo. Per la Signora si tratta di una partita da non fallire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

