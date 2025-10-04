Opere e racconti che restituiscono la voce a un’artista dalla biografia complessa presentati in un percorso intimo e suggestivo

Iodonna.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A l Maxxi una mostra su Sveva Caetani, artista “ritrovata”, visitabile dal 3 ottobre al 4 gennaio 2026 nello Spazio Extra del museo. Le interviste a: Chiara Ianeselli, curatrice della mostra Sveva Caetani; ed Emanuela Bruni, presidente del Maxxi. "Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo". guarda le foto iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Al Maxxi la mostra dedicata a Sveva Caetani, l’artista “ritrovata” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

opere e racconti che restituiscono la voce a un8217artista dalla biografia complessa presentati in un percorso intimo e suggestivo

© Iodonna.it - Opere e racconti che restituiscono la voce a un’artista dalla biografia complessa, presentati in un percorso intimo e suggestivo

In questa notizia si parla di: opere - racconti

dantebus svela i 12 artisti vincitori dei concorsi internazionali 2025 di poesia, racconti, fotografia e pittura salute mentale e condizione femminile i temi principali delle opere scelte

Ninni Bruschetta dà voce alle opere di Andrea Camilleri: "Leggere libri? Forse il lavoro più bello al mondo" - Ninni Bruschetta ha lavorato per cinema, televisione e radio, collaborando con autori del calibro di Paolo Sorrentino, Marco Tullio Giordana, Woody Allen, Margareth Von Trotta, oltre ad aver recitato ... Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Opere Racconti Restituiscono Voce