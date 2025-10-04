Operazione di Polizia a Battipaglia | raffica di controlli in strada e nei negozi

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Salerno ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio, nell’area provinciale del Comune di Battipaglia.Il blitzL'operazione, che si è svolta con l’impiego. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: polizia - battipaglia

Furto in un deposito: arrestato dalla polizia a Battipaglia

Battipaglia, Polizia Locale: 42enne segnalata per droga, Daspo urbano per 4 prostitute

Battipaglia, presidio e serrato controllo della Polizia Stradale

operazione polizia battipaglia rafficaSentenza Eureka e maxi operazione contro la 'ndrangheta, raffica di arresti e sequestri milionari - Sequestrati beni per 25 milioni e smantellate reti di narcotraffico. Riporta virgilio.it

Battipaglia, ubriaca e in possesso di stupefacenti: daspo urbano per una 42enne - Nei confronti della donna, 42enne, nelle scorse settimane era stato anche emesso il foglio di via ma la ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Polizia Battipaglia Raffica