Ancora una morte sul lavoro. Ieri mattina un incidente avvenuto all’interno dell’azienda di logistica Katoen, in zona porto canale, è costato la vita a Stefano Ferraris, un camionista di 61 anni di Asti, dipendente di una ditta esterna, sul piazzale per caricare del materiale. Poco dopo le 11 l’uomo stava seguendo le fasi di carico del suo camion, che avrebbe dovuto trasportare due container. Un muletto, condotto da personale specializzato dell’azienda, stava procedendo alla manovra di carico del secondo container, mentre il primo si trovava già posizionato sul mezzo. Durante l’operazione, per ragioni che rimangono al vaglio del tecnici di Ats intervenuti insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco per i rilievi di legge, il secondo container ha toccato quello già caricato, facendolo scivolare e cadere a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione di carico fatale. Schiacciato dal container: muore camionista di 61 anni