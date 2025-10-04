Operazione della polizia postale contro la pedopornografia tre arresti | indagato anche un messinese

Cinque persone indagate, di cui tre arrestate, e numerosi dispositivi informatici sequestrati. E' l'esito di una complessa operazione coordinata dalla Procura distrettuale di Catania sulla detenzione di materiale pedopornografico.L’indagine del centro operativo per la sicurezza cibernetica della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

