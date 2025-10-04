Operazione anti criminalità nelle stazioni 28 persone controllate otto denunce

Un marocchino denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, 28 persone di cui 12 stranieri controllati, otto denunciati per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono questi i risultati di un servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dai carabinieri della Compagnia di Rho, in collaborazione con il personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano e gli agenti della polizia locale di Rho. Giovedì dalle 16 alle 22, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio la zona della stazione ferroviaria di Rho centro e quella di Rho-Fiera, ma anche alcuni esercizi commerciali per accertare le condizioni igienico-sanitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

