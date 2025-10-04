Operaio muore in Salento costruiva vasca per l' acqua piovana

Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Corsano, in provincia di Lecce, mentre era impegnato, per conto di una ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. A quanto si apprende sarebbe stato travolto dal cedimento della parte sovrastante della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

