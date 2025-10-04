Operai feriti a Pomigliano le condizioni restano stazionarie
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stazionarie le condizioni dei tre operai, due ucraini ed un moldavo – tutti regolari in Italia – rimasti feriti nell’incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi a Pomigliano. Quello in più gravi condizioni è il 31enne Vasile??Bujac, moldavo, in pericolo di vita secondo i sanitari dell’ospedale Cardarelli. Vitalii Diachun, 29 anni, ucraino, è in codice rosso al Cardarelli. Serhii Malkut, 39 anni, ucraino, si trova all’ospedale del Mare di Napoli e non rischia la vita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: operai - feriti
Crolla il solaio di un edifico, due operai feriti: uno in ospedale con l’elisoccorso
Arezzo: crolla solaio in cantiere edile, feriti due operai
Incidente sul lavoro a Cavriglia, due operai feriti: uno trasportato in elicottero alle Scotte
Incidente sul lavoro questa mattina a #pomigliano d'Arco: tre operai sono rimasti feriti in un'esplosione in un'officina di demolizioni. #lavoro - X Vai su X
Esplosione in un'officina: feriti tre operai, uno è in pericolo di vita. Dramma in provincia di Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione nell’autodemolizione a Pomigliano d’Arco, tre operai feriti: uno è in pericolo di vita - I tre lavoratori, tutti stranieri, erano impegnati nelle operazioni di demolizione di un’auto alimentata a GPL ... Da ilgazzettinovesuviano.com
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: 3 operai feriti, 2 sono gravi - Tre feriti, due in gravi condizioni di cui uno in pericolo di vita: bilancio pesante per l'esplosione all'interno di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano ... fanpage.it scrive