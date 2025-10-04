Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stazionarie le condizioni dei tre operai, due ucraini ed un moldavo – tutti regolari in Italia – rimasti feriti nell’incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi a Pomigliano. Quello in più gravi condizioni è il 31enne Vasile??Bujac, moldavo, in pericolo di vita secondo i sanitari dell’ospedale Cardarelli. Vitalii Diachun, 29 anni, ucraino, è in codice rosso al Cardarelli. Serhii Malkut, 39 anni, ucraino, si trova all’ospedale del Mare di Napoli e non rischia la vita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operai feriti a Pomigliano, le condizioni restano stazionarie