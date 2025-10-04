Onofri avverte il Genoa | Altrimenti potenzialità cappotto a Napoli

Forzazzurri.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida del Maradona, l’ex tecnico e calciatore rossoblù Claudio Onofri ha analizzato sulle . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

onofri avverte il genoa altrimenti potenzialit224 cappotto a napoli

© Forzazzurri.net - Onofri avverte il Genoa: “Altrimenti potenzialità cappotto a Napoli”

In questa notizia si parla di: onofri - avverte

Onofri avverte il Genoa: “Altrimenti potenzialità cappotto a Napoli” - Onofri avverte il Genoa: “Altrimenti potenzialità cappotto a Napoli” Alla vigilia della sfida del Maradona, l’ex tecnico e calciatore rossoblù Claudio ... Come scrive forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Onofri Avverte Genoa Altrimenti