OnePlus Watch 3 è in offerta a un prezzo imperdibile | meno di 150€ per il migliore di tutti

OnePlus Watch 3 in offerta al minimo storico su AliExpress a 147€ invece di 349€ (listino). Autonomia rivoluzionaria di 4 giorni con architettura Dual-Engine, Wear OS 5 e specifiche premium. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

