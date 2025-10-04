One Piece fermo a causa della malattia del creatore | cos’ha Oda? I fan temono non finirà la storia

Ottobre 2025 si sta rivelando un mese particolarmente difficile per i fan di One Piece, nonostante sia diventato allo stesso tempo simbolo di protesta. Dopo la pausa dell’anime prevista per il 5 ottobre, anche il manga ha subito un’interruzione improvvisa e non programmata che ha colto di sorpresa i lettori di tutto il mondo. Il capitolo 1162, atteso con trepidazione, non è apparso nel numero 45 di Weekly Shonen Jump del 6 ottobre come previsto. La notizia è stata confermata attraverso gli account social media ufficiali di One Piece, che hanno rivelato il motivo della pausa: Eiichiro Oda ha dovuto fermarsi a causa di problemi di salute. 🔗 Leggi su Screenworld.it

