Oncologia di precisione un primato italiano

ROME Trial, un grande studio randomizzato, accademico e indipendente, dimostra l'efficacia superiore delle terapie personalizzate rispetto alle cure standard nei pazienti con tumori solidi avanzati.Lo studio, confronta direttamente un approccio di medicina di precisione basato sulla profilazione.

La svolta dello studio di ROME nella medicina di precisione in oncologia

Oncologia di precisione. Primo studio randomizzato al mondo conferma l’efficacia delle cure personalizzate. Un primato italiano - Con la pubblicazione sul numero di ottobre di Nature Medicine, il ROME Trial entra ufficialmente nella storia della ricerca oncologica internazionale. quotidianosanita.it scrive

oncologia precisione primato italianoDalla ricerca ai pazienti, come rendere accessibili le terapie di precisione. Il caso dei radioligandi - Dietro a questa cifra impressionante si celano storie, famiglie e comunità che devono affrontare una sfida che ... Come scrive formiche.net

