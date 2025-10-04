Oncologia di precisione un primato italiano
La svolta dello studio di ROME nella medicina di precisione in oncologia
La svolta dello studio di ROME nella medicina di precisione in oncologia. Il trial italiano dimostra per la prima volta che trattare i tumori solidi metastatici in base al profilo molecolare migliora gli esiti clinici. Di Enrico Bucci
Oncologia di precisione. Primo studio randomizzato al mondo conferma l’efficacia delle cure personalizzate. Un primato italiano - Con la pubblicazione sul numero di ottobre di Nature Medicine, il ROME Trial entra ufficialmente nella storia della ricerca oncologica internazionale. quotidianosanita.it scrive
Dalla ricerca ai pazienti, come rendere accessibili le terapie di precisione. Il caso dei radioligandi - Dietro a questa cifra impressionante si celano storie, famiglie e comunità che devono affrontare una sfida che ... Come scrive formiche.net