Omicidio nella notte | uomo ucciso a coltellate

Quotidianodipuglia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, molto probabilmente un cittadino senegalese, è stato ucciso la scorsa notte a Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, con alcune coltellate. L'omicidio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

In questa notizia si parla di: omicidio - notte

