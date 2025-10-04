Omicidio nel Foggiano un uomo ucciso a coltellate nel ghetto dei migranti C' è anche un ferito

Un cittadino senegalese è stato ucciso a coltellate mentre un altro straniero rimasto ferito ieri notte a ridosso del ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo che si trova tra Foggia e Manfredonia dove vivono circa 1500 migranti. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio nel Foggiano, un uomo ucciso a coltellate nel "ghetto" dei migranti. C'è anche un ferito

Omicidio nel foggiano, uomo ucciso a colpi di pistola: Leonardo Ricucci aveva 38 anni, l'orrore nella notte

Omicidio nel foggiano, 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Duplice omicidio di mafia nel Foggiano: due arresti otto anni dopo

Uccise il compagno con una coltellata, arrestata per omicidio - "Aveva il bambino più piccolo di un anno in braccio mentre nell'altra mano impugnava un coltello da cucina con il quale stava affettando le cipolle. Segnala ansa.it

Ucciso a colpi di arma da fuoco nel Foggiano: la vittima è il 38enne Leonardo Ricucci - A dare l'allarme sarebbero stati i parenti che non vedendolo tornare a casa hanno chiamato i soccorsi. Come scrive fanpage.it