Omicidio Fallou Sall | parla l' imputato fissata l' udienza

Il processo per l'omicidio del sedicenne Fallou Sall, accoltellato il 4 settembre 2024 in via Piave, entra nelle sue fasi decisive presso il Tribunale dei minori di Bologna. L'ultima udienza si è conclusa con una testimonianza ritenuta importante: quella del ragazzo, cittadino bengalese, amico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La fiaccolata per ricordare Fallou Sall, il 16enne ucciso un anno fa - Vicino ai genitori Danila Corenzi e Mao Sall, e alla nonna Loredana, anche la presidente di quartiere Elena Gaggioli e il sindaco Matteo Lepore, che ha rivolto per loro parole di gratitudine. Si legge su bologna.repubblica.it