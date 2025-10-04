Omicidio e pestaggio a Borgo Mezzanone | un morto e un ferito
E' di un morto e un ferito grave, trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, il bilancio dei gravi accadimenti avvenuti poco prima della mezzanoette di venerdì e ottobre nell'insediamento abusivo in agro di Manfredonia, a 12 km da Foggia. Uomo di nazionalità senegalese è stato ucciso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - pestaggio
Accoltellamento a Borgo Mezzanone, un morto e un ferito - Probabilmente una rissa tra i migranti che occupano il ghetto, circa 2 mila persone ... Scrive rainews.it
MEZZANONE Borgo Mezzanone, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne: si indaga per omicidio - Borgo Mezzanone, trovato il cadavere di un uomo nelle campagne: si indaga per omicidio Foggia, 28 settembre 2025 – Tragedia nelle campagne di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove nel pomerigg ... Come scrive statoquotidiano.it