Omicidio e pestaggio a Borgo Mezzanone | un morto e un ferito

Foggiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di un morto e un ferito grave, trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, il bilancio dei gravi accadimenti avvenuti poco prima della mezzanoette di venerdì e ottobre nell'insediamento abusivo in agro di Manfredonia, a 12 km da Foggia. Uomo di nazionalità senegalese è stato ucciso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - pestaggio

