Omicidio Dolores Dori le nozze della discordia e il video choc del marito | ‘Riportami mia figlia’
Un matrimonio proibito e tre colpi di pistola: cosa è successo a Lonato del Garda?. Una donna lasciata agonizzante davanti al pronto soccorso, tre ferite da arma da fuoco, un video di minacce con una pistola in pugno e un matrimonio che non “s’ha da fare”. È la sintesi brutale del caso di Dolores Dori, 44 anni, di origine sinti, uccisa nel Bresciano dopo un regolamento di conti familiare che rischia di trasformarsi in una nuova faida tra clan del Nordest. Secondo le prime indagini dei carabinieri di Brescia, coordinate dal pm Francesca Sussarellu, la donna sarebbe stata colpita al termine di una lite esplosa nel campo nomadi di via Ferrarini a Lonato del Garda, nel tardo pomeriggio di giovedì 2 ottobre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: omicidio - dolores
Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio
Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer
Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio
Omicidio a Desenzano: Dolores Dori, 44 anni, madre di tre figli, morta dopo essere stata scaricata davanti all’ospedale con tre colpi di pistola all’addome #Desenzano #omicidio #cronaca - X Vai su X
Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di giovedì era stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Indagano per omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Lonato, Dolores Dori uccisa durante una lite per le nozze del figlio? - Gli inquirenti sospettano che, all'origine dell'omicidio della 44enne veneta, vi possa essere una faida tra famiglie nomadi. Scrive quibrescia.it
Lo scontro sulle nozze della figlia, i sospetti sul futuro consuocero: cosa sappiamo della morte di Dolores Dori, lasciata in ospedale con tre proiettili in corpo - Il fratello della donna è sotto protezione: ha rivelato i traffici nel carcere di Prato ... Lo riporta msn.com