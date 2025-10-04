Omicidio Dolores Dori le nozze della discordia e il video choc del marito | ‘Riportami mia figlia’

Un matrimonio proibito e tre colpi di pistola: cosa è successo a Lonato del Garda?. Una donna lasciata agonizzante davanti al pronto soccorso, tre ferite da arma da fuoco, un video di minacce con una pistola in pugno e un matrimonio che non “s’ha da fare”. È la sintesi brutale del caso di Dolores Dori, 44 anni, di origine sinti, uccisa nel Bresciano dopo un regolamento di conti familiare che rischia di trasformarsi in una nuova faida tra clan del Nordest. Secondo le prime indagini dei carabinieri di Brescia, coordinate dal pm Francesca Sussarellu, la donna sarebbe stata colpita al termine di una lite esplosa nel campo nomadi di via Ferrarini a Lonato del Garda, nel tardo pomeriggio di giovedì 2 ottobre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

omicidio dolores dori nozzeLonato, Dolores Dori uccisa durante una lite per le nozze del figlio? - Gli inquirenti sospettano che, all'origine dell'omicidio della 44enne veneta, vi possa essere una faida tra famiglie nomadi. Scrive quibrescia.it

omicidio dolores dori nozzeLo scontro sulle nozze della figlia, i sospetti sul futuro consuocero: cosa sappiamo della morte di Dolores Dori, lasciata in ospedale con tre proiettili in corpo - Il fratello della donna è sotto protezione: ha rivelato i traffici nel carcere di Prato ... Lo riporta msn.com

