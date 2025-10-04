Omicidio di Garlasco Andrea Sempio e il giallo del secondo scontrino del parcheggio

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stesso posto, due scontrini diversi, uno del 13 e l'altro del 14 agosto 2007, il giorno successivo all'omicidio di Chiara Poggi. Un elemento che va ad aggiungersi ai tanti punti ancora oscuri del delitto di Garlasco: il secondo tagliando è stato trovato a casa della famiglia di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - garlasco

Omicidio Garlasco e la difesa di Sempio, Armando Palmegiani il nuovo consulente disse: il Dna è suo. “Ma oggi ho letto le carte e...”

Garlasco, il giallo del Dna trovato sulla bocca di Chiara Poggi e l'ipotesi di un "ignoto 3" sulla scena dell'omicidio

Omicidio Garlasco, il Garante per la privacy: «Venduto online video dell’autopsia di Chiara Poggi»

omicidio garlasco andrea sempioOmicidio di Garlasco, nuovo consulente per la difesa di Andrea Sempio: l’ex poliziotto Armando Palmegiani - Cambio nella squadra difensiva di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Si legge su thesocialpost.it

omicidio garlasco andrea sempioGarlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa di Andrea Sempio: l'esclusiva a Quarto Grado - C'è un secondo scontrino del parcheggio di Vigevano a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Garlasco Andrea Sempio