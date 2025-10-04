Omicidio di Dolores Dori | spariti il marito e il futuro suocero dopo il delitto al campo nomadi di Lonato del Garda
Lonato del Garda, 4 ottobre 2025 – Non si trovano il marito di Dolores Dori e il padre del giovane che avrebbe dovuto fidanzarsi con sua figlia. E nel frattempo, a campo ormai vuoto, le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli e sequestrato l’area che fino a poche ore fa era un campo nomadi improvvisato, con tanti van posteggiati su uno spiazzo disperso tra i campi della Valtenesi, nel territorio comunale di Lonato del Garda. Omicidio a Desenzano, le sparano e l’abbandonano davanti all’ospedale: muore donna di 44 anni La faida familiare. Secondo quanto emerso dopo la morte di Dolores Dori, 44 anni, spirata all’ospedale di Desenzano del Garda, dove è stata scaricata in condizioni critiche e dopo essere stata colpita da tre colpi di pistola, la signora è restata coinvolta in quella che potrebbe essere una faida tra famiglie: quella di lei e della figlia, che avrebbe dovuto andare in sposa a un altro sinti, attualmente dislocato nel capo nomadi di Lonato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
