Omicidio di Dolores Dori in un video il marito armato di pistola minaccia il killer | Se ti trovo ti distruggo

In un video pubblicato sui social il marito di Dolores Dori, Hanz Colombo, con una pistola in mano che brandisce, minaccia in lingua Sinti chi gli ha ucciso la moglie: "Se hai la pazienza di combattere ti distruggerò". Invita poi l'assassino ad avere il coraggio di affrontarlo faccia a faccia. Accanto a lui, silenzioso, un ragazzo che potrebbe essere uno dei tre figli che la coppia aveva, anch'egli con una pistola in mano. Il pensiero va poi alla figlia: "Ridatemela sana. Se non ce la rimanderete a casa verremo a prendercela noi." . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Dolores Dori, in un video il marito armato di pistola minaccia il killer: "Se ti trovo ti distruggo"

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

