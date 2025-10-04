Omicidio di Dolores Dori a Lonato sui social il video di minacce del marito della vittima

Lonato del Garda (Brescia) – L’omicidio di Dolores Dori, la donna di etnia sinta di 44 anni uccisa con tre colpi di pistola, rischia di trasformarsi in una faida di sangue con protagoniste due famiglie nomadi: quella della signora vicentina che in questo periodo abitava in un campo nomadi di Venezia e quella del fidanzato della figlia. Omicidio di Dolores Dori: spariti il marito e il futuro suocero dopo il delitto al campo nomadi di Lonato del Garda Il marito di Dolores Dori: H.C., difatti, ieri sera ha diffuso sui social un video in cui lo si vede armato di pistola, apparentemente vera, e con accanto un ragazzo: forse il figlio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Dolores Dori a Lonato, sui social il video di minacce del marito della vittima

