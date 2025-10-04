Omicidio Cinzia Pinna oggi l'ultimo saluto alla 33enne nella cattedrale di Castelsardo

Si terranno nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, i funerali di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa nella serata dell'11 settembre in Sardegna. La donna è stata poi trovata morta nella tenuta dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, ora in carcere dopo aver confessato il delitto. Le esequie si terranno alle 16 nella cattedrale di Castelsardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

