Omicidio Cinzia Pinna oggi l'ultimo saluto alla 33enne nella cattedrale di Castelsardo
Si terranno nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, i funerali di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa nella serata dell'11 settembre in Sardegna. La donna è stata poi trovata morta nella tenuta dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, ora in carcere dopo aver confessato il delitto. Le esequie si terranno alle 16 nella cattedrale di Castelsardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio di Cinzia Pinna, lutto cittadino a Castelsardo nel giorno del funerale L'ultimo saluto alla 33enne uccisa a colpi di pistola a Palau
Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo
Omicidio Cinzia Pinna, l'autopsia non trova prove di stupro: uccisa con tre colpi di pistola al volto - L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna al momento escluderebbe lo stupro perché non è stato possibile accertare segni di violenza sessuale ma su questo