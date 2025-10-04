Tra enigmi, colpi di scena e giochi di ruolo, il secondo capitolo del franchise Omicidi a Mystery Island porta il mistero su Rai 2. In un resort di lusso, la finzione lascia spazio alla realtà in un intrigo pieno di suspense. Questa sera, sabato 4 ottobre, su Rai 2 arriva un'avventura gialla che unisce mistero, suspense e un pizzico di divertimento: Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto trasporta il pubblico in un lussuoso resort dove ogni ospite diventa investigatore per gioco. Ma quando la finzione si mescola alla realtà, nulla è come sembra e ogni indizio può essere decisivo. Prepariamoci a una serata all'insegna del brivido e dei colpi di scena, in cui ogni partecipante nasconde segreti e il vincitore potrebbe non essere chi sembra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto stasera su Rai 2: trama e cast del thriller del 4 ottobre