Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto | la spiegazione del finale

Cinefilos.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come il suo predecessore, Omicidi a Mystery Island, anche il suo sequel  Omidici a Mystery Island – Il vincitore prende tutto – diretto da Steven R. Monroe – segue lo stesso schema e ripropone i personaggi della psichiatra Emilia e del detective della polizia Trent. Ma non c’è problema se non si è visto il film precedente. Questo sequel ha infatti diversi elementi d’autonomia, ispirato all’autonomo Glass Onion: A Knives Out Mystery di Rian Johnson, a sua volta sequel autonomo di Cena con delitto – Knives Out. Omidici a Mystery Island – Il vincitore prende tutto è dunque esattamente come tutti i film di questo genere: leggermente divertente, qualcosa che si può guardare durante la cena e per cui non si deve prestare poi molta attenzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

