Omaggio alle donne imprenditrici di Ronchis

L'iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Ronchis per premiare l'intraprendenza e la straordinaria energia delle Donne imprenditrici della Comunità. La serata di sabato 11 ottobre, con inizio alle 20.45, che si terrà nella Palestra Comunale, sarà interamente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it