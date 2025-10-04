Omaggio alle donne imprenditrici di Ronchis

Udinetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Ronchis per premiare l'intraprendenza e la straordinaria energia delle Donne imprenditrici della Comunità. La serata di sabato 11 ottobre, con inizio alle 20.45, che si terrà nella Palestra Comunale, sarà interamente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omaggio - donne

L'Ensemble Dulcedo in concerto con "Donne di grazia e di maestà", omaggio alle compositrici del '600

Sara Ghtami in concerto per la rassegna "Donne in blues" con l'omaggio alle grandi interpreti femminili

Le donne tra i Beati Paoli: passeggiata omaggio alle figure femminili del romanzo di Luigi Natoli

Cerca Video su questo argomento: Omaggio Donne Imprenditrici Ronchis