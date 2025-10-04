Oltre i dati | quale scuola nell’era dell’intelligenza artificiale?

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati raccolti dalla ricerca Rondani ci hanno permesso di fotografare i giovani italiani davanti all’intelligenza artificiale: consapevoli ma non sempre competenti, entusiasti ma cauti, attratti da ChatGPT ma pronti a segnare linee rosse etiche. Tuttavia, la domanda che deve interessare docenti, dirigenti scolastici, genitori ed educatori è un’altra: come cambierà la scuola in un mondo dove l’IA sarà parte integrante dell’apprendimento, del lavoro e della vita quotidiana? Non basta descrivere i dati, occorre interpretarli e trasformarli in visione educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

