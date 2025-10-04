Arezzo, 4 ottobre 2025 – Dopo le grandi manifestazioni di ieri che hanno visto Arezzo attraversata da 3000 persone contro il genocidio, oggi Arezzo dà di nuovo un segnale forte. Arezzo per Gaza ha organizzato quattro pullman con circa 200 persone e molte molte altre si stanno muovendo in treno e con mezzi propri per raggiungere la capitale e ribadire il nostro no al genocidio. Dopo l'assalto alla Global Sumud flottilla, vero atto di pirateria internazionale, anche coloro che erano rimasti ai margini hanno deciso di mobilitarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 400 aretini oggi a Roma alla manifestazione nazionale per la Palestina