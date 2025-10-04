Oltre 400 aretini a Roma alla manifestazione per la Palestina

La bandiera della Palestina, lo striscione "Stop Genocidio" e quello dei Sanitari per Gaza di Arezzo. Oltre 400 aretini sono già a Roma per la manifestazione nazionale di oggi. Un altro segnale evidente dopo le manifestazioni che hanno attraversato Arezzo in particolare nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Oltre 400 aretini oggi a Roma alla manifestazione nazionale per la Palestina

Oltre 400 aretini oggi a Roma alla manifestazione nazionale per la Palestina - Arezzo per Gaza ha organizzato quattro pullman con circa 200 persone e molte molte altre si stanno muovendo in treno e con mezzi propri per raggiungere la capitale e ribadire il nostro no al genocidio ... Riporta lanazione.it