Oltre 12 milioni di euro per le paratie anti-alluvione
Tutto esaurito. Il bando paratie anti-alluvione della Regione Emilia-Romagna è arrivato in queste ore alla quinta e conclusiva tranche di finanziamento del fondo da parte dell’ente che ha così stanziato dall’inizio 12,5 milioni di euro per far fronte alle quasi 7mila domande prevenute. In appena otto mesi, sottolinea viale Aldo Moro, si è conclusa una lunga e complessa istruttoria su un totale di 6.902 richieste. Con questa tranche, che destina 1,8 milioni di euro, tutti i cittadini che hanno presentato domanda dall’apertura del bando hanno ricevuto risposta e sapranno se sono stati direttamente ammessi al contributo, se non sussistevano i requisiti o se fosse necessario fornire chiarimenti (circa il 40%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
