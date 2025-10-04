Olly | Non cerco più di fare l’artistoide voglio fare canzoni che possono cantare tutti Ci resto male quando dicono che sono costruito a tavolino
Dal caos estivo della tovaglia sporca ai sold out nei palazzetti e allo Stadio Ferraris, il cantautore genovese racconta il suo bisogno di sentirsi vivo e di restare se stesso anche sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
